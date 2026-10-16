Incendio afecta a conjunto de viviendas en Cerrillos: Existe peligro de propagación

16 oct. 2026 - 00:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registra la madrugada de este viernes en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, generando una enorme columna de humo que se ve desde distintos puntos de la capital.

El siniestro tiene lugar en un conjunto de viviendas ubicadas en San Andrés con Avenida 5. Existiría peligro de propagación.

Personal de Bomberos de Cerrillos, Maipú, La Granja, Ñuñoa y Metropolitana Sur llegó al lugar para controlar la emergencia. Actualmente, trabaja en la tercera alarma de incendio.

De momento, se desconoce el origen del fuego y si hay lesionados.

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