Incendio se registra en edificio de Santiago Centro: Cuatro personas resultaron lesionadas

05 oct. 2026 - 08:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registró la mañana de este lunes en un edificio ubicado en la intersección de Santo Domingo con San Martín, en la comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.

El cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sebastián Mocarquer, informó que "producto de la acción del fuego, tenemos 4 personas afectadas, dos de ellas de carácter grave".Fuego controlado

¿Qué informó Bomberos?

A través de su cuenta de X, el Cuerpo de Bomberos de Santiago entregó algunos detalles del siniestro, indicando que las llamas están afectando a un departamento del piso 12.

"El Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías", señalaron desde la institución.

En otra actualización, el Cuerpo de Bomberos de Santiago indicó que se decretó segunda alarma de incendio para enfrentar la emergencia.

Debido al procedimiento, se informó que se está realizando la evacuación de los residentes del edificio. El comandante Mocarquer recalcó que la emergencia "se encuentra controlada".

🔴 AHORA: se da 2ª Alarma de #Incendio, en emergencia que afecta departamento de piso 12 de edificio ubicado en Santo Domingo y San Martin, en la comuna de #Santiago.

Hay #evacuación de moradores.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/fYFQqF9Qs6 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 5, 2026

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