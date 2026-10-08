Emanación de humo en Centro Cultural La Moneda: Bomberos trabaja en la emergencia

08 oct. 2026 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Bomberos se encuentra trabajando en controlar la emanación de humo que se registra desde el interior del Centro Cultural La Moneda, ubicado a pasos del palacio presidencial.

Según información preliminar, el humo se habría originado desde una cocina del centro cultural.

Desde Transporte Informa de la Región Metropolitana informaron que el tránsito de Teatinos al sur está siendo desviado por Moneda al poniente.

Ahora (12:09) tránsito de Teatinos al sur es desviado por Moneda al poniente, debido a alerta de emanación de humo en Teatinos próximo a Alameda. Bomberos y carabineros trabajan en el lugar. En desarrollo #Santiago pic.twitter.com/ycsbgZerls — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 8, 2026

Un equipo de Meganoticias se dirige al lugar para recopilar mayores antecedentes.