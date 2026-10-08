Evento bordea los $120 millones: Polémica en Las Condes por celebración del Día del Funcionario Municipal

08 oct. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una millonaria celebración para conmemorar el Día del Funcionario Municipal abrió una polémica en Las Condes. La actividad contempla un presupuesto que bordea los $120 millones y fue aprobada por mayoría por el concejo municipal.

El monto destinado al evento ha sido cuestionado por algunos concejales, quienes apuntan a la necesidad de que el municipio actúe con mayor austeridad, especialmente considerando las condiciones económicas actuales del país.

¿En qué se gastarán los recursos?

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el evento contempla un gasto de $6,62 millones por el arriendo del Club Militar, cerca de $47,6 millones en producción y alrededor de $67 millones en alimentación, monto que podría aumentar dependiendo de la cantidad de asistentes.

La celebración considera a cerca de 1.300 funcionarios municipales, aunque la asistencia podría alcanzar las 1.425 personas. Desde el municipio se ha señalado que el costo aproximado sería de $88 mil por funcionario, considerando el recinto, producción, alimentación y transporte.

Concejales cuestionaron el monto

Dos concejales se opusieron al gasto y cuestionaron principalmente el costo de la actividad, aclarando que no están en contra de que los funcionarios tengan una celebración.

“No tiene que ver con que esté en contra de la celebración, muy por el contrario, creo que es una celebración que los funcionarios se merecen”, señaló el concejal Guillermo Ureta.

Sin embargo, agregó que “el tema de fondo es el costo” y cuestionó que el evento tenga un valor cercano a los $120 millones.

Municipio defiende el gasto

Desde el municipio se ha explicado que Las Condes cuenta con una de las mayores dotaciones de funcionarios municipales del país, por lo que el costo total de la actividad está relacionado con la cantidad de asistentes y con los valores de mercado de los servicios contratados.

Meganoticias intentó obtener la versión de la alcaldesa sobre el cuestionamiento, pero no se consiguió una respuesta.

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