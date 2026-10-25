"No son nuestros hombres": Bukele niega que encuentren muertos a salvadoreños emboscados en Haití

25 oct. 2026 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que hayan sido hallados muertos los cuatro salvadoreños desaparecidos hace casi una semana tras una emboscada de bandas armadas en Haití, como informó el New York Times.

El diario publicó que los cuatro soldados, integrantes de una misión respaldada por la ONU, fueron hallados muertos el sábado, y que sus restos presentaban tumbas quemadas y se entregaron en el aeropuerto internacional a un equipo militar salvadoreño que llegó el viernes a Haití.

"No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecen a nuestros cuatro aerotécnicos", aseguró Bukele en su cuenta en X, en respuesta al informe del periódico estadounidense.

Este domingo, en un comunicado, la misión apoyada por la ONU, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), dijo no estar "en posición de confirmar que los restos son los del personal desaparecido" y señaló que dará solo "información verificada".

Los cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

Según Bukele, los restos hallados "corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor" que la de los salvadoreños, y a una persona con uniforme de un ejército de otro país.

No son nuestros hombres.



Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos.



Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una… https://t.co/yQuzUhDq0s pic.twitter.com/bzPdBqSsd5 — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 25, 2026

El mandatario publicó fotos de dos documentos de identificación hallados entre los restos, pero la GSF aclaró este domingo que el hijo de un soldado de Chad los había perdido y que él se encuentra bien con su unidad.

Bukele desplegó durante la semana tropas especiales en Haití para apoyar la operación de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe.

El miércoles pasado, en un mensaje en X escrito en criollo haitiano, amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como dice haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños.

Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, que empeoró en los últimos tiempos con el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas.

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