Costa Rica inaugura cárcel que replica el modelo de Bukele

15 oct. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró un nuevo centro penitenciario llamado Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, ubicado en Alajuela, cerca de San José, capital de Costa Rica.

Este centro es un modelo similar a la megacárcel CECOT de El Salvador, pese a que tiene una menor capacidad para albergar a la población penal, con 5100 detenidos en condiciones estrictas de confinamiento.

Los internos usarán un traje naranja y estarán en espacios que recuerdan a jaulas, replicando el método de dureza implementado por Nayib Bukele.

Cómo Costa Rica tomó como referencia la cárcel de Bukele

El expresidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ya había visitado el CECOT de El Salvador para conocer el modelo que ahora se aplica en Costa Rica.

Esta iniciativa busca alojar a los máximos criminales del país bajo un estricto régimen.