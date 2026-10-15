Confirman fallecidos tras tiroteo en escuela en Oregon en EEUU: Al menos 3 de ellos serían alumnos

15 oct. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del tiroteo ocurrido este jueves 15 de octubre en una escuela en Oregon, Estados Unidos, las cadenas de televisión locales indicaron que habría cuatro fallecidos, entre ellos, tres alumnos del recinto educacional.

En medio de este hecho, se confirmó que el atacante fue abatido, aunque se desconoce si fue por la policía o por un transeúnte.

¿Qué se sabe del tiroteo?

Un informe de la policía de Bend indicó que la emergencia ocurrió a eso de las 13:00 horas (hora local), cuando un desconocido percutó disparos contra un vehículo, ingresando más tarde al establecimiento.

Lo anterior provocó que los testigos llamaran al 911. Unos minutos después, personal policial se hizo presente en la escuela primaria Silver Rail, lugar donde fue el sujeto fue abatido a tiros.

"Hasta el momento, hemos confirmado que hay varias víctimas. Al menos dos personas fueron trasladadas al hospital St. Charles Bend. Se desconoce su estado actual. Entre las víctimas hay niños", manifestó el organismo policial.

Agregaron que "estamos pensando en las familias y amigos de la escuela primaria Silver Rail y en todos los habitantes de Bend y alrededores que se ven afectados por esta terrible tragedia".

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