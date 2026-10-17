Nayib Bukele aclara interpretación de su palabras: "Ningún pandillero va a salir libre. Nunca"

17 oct. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisó que la liberación "anticipada" que evalúa para detenidos en su guerra antipandillas se aplicaría para unas 10.000 personas que prestaron colaboración "ocasional" a esas bandas, y no para pandilleros.

Bukele dijo el miércoles que estudia la excarcelación anticipada al ser consultado por afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, según el cual hay una "comisión" que revisa los casos de más de 93.000 detenidos en cuatro años de "guerra" antipandillas.

Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP, el mandatario respondió que la evaluación abarcaría a 10.629 personas que hicieron favores ocasionales a las pandillas, pero que no pertenecen a sus estructuras.

"Ningún pandillero va a salir libre. Nunca", aseveró Bukele en una rueda de prensa junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, de visita en El Salvador.

El mandatario negó que contemple liberar a la mitad de los presos bajo el régimen de excepción, como según él aseguraron algunos medios de comunicación que calificó de "activistas". Fue una "tergiversación", dijo.

"Creemos en una revisión previa que aproximadamente un 50% pudiera entrar en el programa 'Cero Ocio' para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal", afirmó.

"Cero Ocio" es el programa de reinserción y beneficios de su gobierno. Aplicación para personas condenadas, pero oenegés sostienen que la mayoría de los detenidos durante el régimen de excepción aún no han sido condenados.

Bukele sostuvo que los posibles beneficiarios recibirían medidas según su grado de participación en actividades delictivas e insistió en que son culpables de delitos, aunque estos sean menores.

La posible reducción del tiempo en prisión contrasta con la política de mano dura que Bukele ha defendido contra las pandillas. Organizaciones humanitarias cuestionan que se considere la colaboración delictiva sin tomar en cuenta el temor que infundirían estas estructuras, así como la existencia de personas inocentes dentro de las cárceles.

Durante la conferencia, Bukele defendió su modelo de seguridad y lo calificó como "el mejor plan de combate al crimen del mundo".

"Nadie en la historia de la humanidad, en ningún país, ha logrado lo que hemos logrado nosotros", añadió.

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