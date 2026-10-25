"Estoy aquí. Con ustedes": Líder opositora María Corina Machado anuncia que regresó a Venezuela

25 oct. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela, según confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año de exilio.

Machado regresa a Venezuela

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a su país sin poder lograrlo, según fuentes de su partido.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en un mensaje en X (Twitter), mientras su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos", escribió en la misma red social.

Exiliada en Panamá, Machado aún no ha ofrecido detalles sobre cómo fue el retorno a su país.

La mujer salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", agregó González Urrutia en su mensaje.

González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

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