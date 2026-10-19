Consulados de Chile en Venezuela retoman sus funciones: Comenzó entrega de cédulas de identidad y pasaportes

19 oct. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

A partir de este lunes 19 de octubre, los consulados de Chile en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciaron sus funciones.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dieron a conocer que la reanudación parcial comenzó con la entrega de los primeros pasaportes y cédulas de identidad a connacionales residentes en Venezuela.

Ministerio de Relaciones Exteriores

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Trámites disponibles y agendamiento de citas

Además, a partir del próximo lunes 26 de octubre, se habilitará el agendamiento de trámites con atención al público. Se podrán realizar documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

"Un nuevo hito": La valoración de Cancillería

“Estamos en presencia de un nuevo hito en el camino del restablecimiento de relaciones con Venezuela. Este reinicio parcial de funciones de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz, ofrecerá ayuda, protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en ese país. Este es el camino correcto para seguir construyendo confianzas y fortalecer las relaciones con Venezuela”, destacó el canciller Francisco Pérez Mackenna.