EXCLUSIVO | Suprema mantiene en reserva votación de Urrutia, pero ya tendría los 11 votos para removerlo

19 oct. 2026 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema acordó remover al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, por sus viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. Según antecedentes recabados por Mega Investiga, la votación ya alcanzó los 11 votos necesarios para concretar su remoción.

El máximo tribunal, sin embargo, no dio a conocer el resultado este lunes. La Suprema espera que el ministro Roberto Contreras registre y redacte su voto antes de comunicar oficialmente el acuerdo.

Contreras integró el pleno que escuchó los alegatos de Urrutia y de su abogado, Carlos Quezada, pero actualmente se encuentra haciendo uso de su permiso de vacaciones.

Dos viajes realizados entre 2020 y 2022

La decisión de esperar busca que el resultado se comunique una vez completada la participación de quienes integraron el pleno durante los alegatos, para evitar que la defensa pueda alegar posteriormente un vicio de nulidad. La intervención pendiente de Contreras no modifica el quórum requerido para la remoción, que es de 11 votos.

El caso de Urrutia era uno de los cinco cuadernos de remoción que la Suprema tenía pendientes de resolver.

El pleno ya había revisado los antecedentes y escuchado los argumentos de su defensa, pero la definición había sido postergada luego de que el magistrado recurriera al Tribunal Constitucional. El TC declaró inadmisible su segundo requerimiento el 2 de octubre, lo que permitió que la Suprema retomara la revisión.

Los antecedentes del cuaderno se refieren a dos viajes realizados durante períodos cubiertos por licencias médicas: uno a Costa Rica, en enero de 2020, y otro a Ecuador, en junio de 2022.

El primero se vinculó a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la demanda de Urrutia contra el Estado de Chile. El segundo fue a Tena, donde el juez dijo que acudiría a una comunidad terapéutica para recibir tratamiento.

En mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago lo sobreseyó y absolvió por ambos episodios, al considerar que las acciones disciplinarias estaban prescritas. En el caso del viaje a Ecuador, la fiscal judicial había propuesto una suspensión de dos meses sin goce de sueldo. La defensa, por su parte, sostuvo que los desplazamientos estaban vinculados a tratamientos médicos.

Pese a ese resultado, la Corte Suprema abrió en julio un cuaderno para analizar si los hechos acreditados comprometían la permanencia del magistrado en el Poder Judicial, conforme a la facultad contemplada en el artículo 80 de la Constitución. Ese artículo establece que los jueces deben mantener buen comportamiento para permanecer en sus cargos.

La revisión forma parte de un proceso más amplio que involucró a decenas de integrantes de la judicatura investigados por viajes al extranjero durante licencias médicas. Hasta el 6 de octubre, la Suprema había acordado remover a 15 jueces: 11 en septiembre y otros cuatro en octubre. La decisión sobre Urrutia elevaría esa cifra a 16, una vez que el acuerdo sea comunicado formalmente.

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