Justicia de Brasil amplía horario de votación en balotaje entre Lula y Bolsonaro

25 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un juez de la Corte Suprema brasileña prorrogó este domingo por dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país, que deciden en un balotaje entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro.

Es la última batalla electoral para Lula, que con casi 81 años espera remontar después de perder en primera vuelta ante el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador.

El mandatario izquierdista denunció una jornada de prensa con obstáculos en el sistema de transporte público para ir a votar en São Paulo y en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral, como Salvador de Bahía.

"Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara", dijo el mandatario izquierdista frente a su casa.

Ante la "gravedad" de los hechos denunciados, se extendió la votación en todo Brasil hasta las 19:00 horas locales (misma hora en Santiago de Chile), ordenó el juez Cristiano Zanin en una decisión consultada por la AFP.

La campaña de Bolsonaro había pedido a su vez la prórroga por dos horas en algunos municipios de Minas Gerais (sureste) y Rio Grande do Sul (sur) debido a "intensas lluvias".

Puedes seguir minuto a minuto los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil en el sitio web oficial del TSE (pincha aquí).

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