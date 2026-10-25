"Se está investigando": Presidente de la Asociación de AFP aborda pérdidas del Fondo E

25 oct. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

Las pérdidas acumuladas por el Fondo E y los cuestionamientos a las operaciones financieras realizadas por las administradoras de fondos de pensiones volvieron a instalar el debate sobre los riesgos asumidos con los ahorros previsionales.

En medio de la controversia, el presidente de la Asociación de AFP (AAFP), León Fernández de Castro, defendió los mecanismos de supervisión de la industria y sostuvo que corresponde a las autoridades determinar si existieron decisiones imprudentes

El dirigente gremial abordó este domingo la caída superior al 10% que registró el Fondo E hasta septiembre, situación que ha generado interrogantes sobre las estrategias de inversión de las administradoras y, particularmente, sobre el uso de instrumentos financieros conocidos como swaps.

En conversación con Canal 13, Fernández de Castro aseguró que existe una revisión permanente de las inversiones y los riesgos asumidos por las AFP. “Con la Super de Pensiones hay permanentemente revisión de todos los activos, todos los riesgos y todos los elementos que tienen que ver con la estrategia de inversión. Y eso se revisa permanentemente. Y estos procesos son continuos”, señaló.

Consultado sobre si las administradoras actuaron con imprudencia al asumir determinados riesgos, el presidente de la AAFP planteó que esa evaluación debe realizarse a través de los procedimientos establecidos por la institucionalidad. “Eso es lo que hay que resolver hoy día. Cualquier duda tiene que aclararse; hay una institucionalidad que tiene que resolver. Y se está investigando”, afirmó.

En esa línea, llamó a evitar conclusiones anticipadas mientras se aclaran los cuestionamientos. “No hay que emitir juicios sobre los niveles de riesgo en tanto se aclaren todas las dudas. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros ante todo es aclarar las dudas de cara a la gente porque estas son pensiones”, sostuvo.

Respecto de las eventuales medidas que podrían adoptarse tras las investigaciones, el dirigente señaló que las decisiones deberán definirse entre el regulador y las administradoras. Asimismo, aseguró que la industria está dispuesta a efectuar cambios si se detectan problemas en sus procedimientos.

“Por supuesto que, como administradoras, si hay algo que corregir, lo vamos a hacer, eso por descontado, porque no solo nos corresponde corregir lo que nos dicen, sino que también proponer mejoras y eso lo hacemos permanentemente”, concluyó.

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