Carabineros realizó actividad de seguridad y cultura en el persa Bío Bío para fortalecer lazos con la comunidad
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante este fin de semana, Carabineros de la 4.ª Comisaría Suboficial Mayor Daniel Palma Yáñez desarrollaron una actividad comunitaria en el sector de avenida Placer, en el persa Bío Bío.
La iniciativa, denominada “Dos días de Seguridad y Cultura”, estuvo orientada a fortalecer la prevención, la seguridad y el acercamiento entre la institución policial y los vecinos.
La jornada contempló distintas actividades informativas destinadas a entregar orientación sobre seguridad y dar a conocer los servicios policiales disponibles para la comunidad.Ir a la siguiente nota
Además de las acciones preventivas, la programación incluyó presentaciones para compartir con los asistentes y fomentar la participación de la comunidad en un ambiente familiar.
Entre las actividades destacadas estuvo la participación del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, que formó parte de esta iniciativa a través de una presentación musical. A esto se sumó la intervención del Grupo de Adiestramiento Canino (GAC), que también participó en las jornadas desarrolladas en avenida Placer.
Con iniciativas como “Dos días de Seguridad y Cultura”, Carabineros busca promover la participación ciudadana, reforzar la importancia de la prevención y entregar orientación a los vecinos en materias relacionadas con la seguridad.
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