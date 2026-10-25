Detienen a dos ciudadanos bolivianos cuando intentaban cruzar a su país con vehículo sin documentos

25 oct. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a dos ciudadanos bolivianos que intentaban trasladar un vehículo sin documentación hacia territorio boliviano, a través de un paso fronterizo no habilitado en el sector de Chungará, en la Región de Arica y Parinacota.

El procedimiento se registró durante la noche del sábado, cuando personal de la Tenencia Chungará (F) realizaba patrullajes preventivos por la Ruta 11-CH. A la altura del kilómetro 189, los funcionarios detectaron un vehículo tipo station wagon cuyos ocupantes cambiaron su recorrido al advertir la presencia policial e ingresaron a un paso no habilitado en dirección al Hito XVIII.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento por el sector fronterizo para impedir que los ocupantes escaparan hacia Bolivia. La rápida reacción policial permitió interceptar el automóvil antes de que llegara al cruce fronterizo.

Los detenidos son dos ciudadanos bolivianos de 23 y 21 años, quienes se encontraban en situación migratoria irregular. Según los antecedentes entregados por Carabineros, ambos reconocieron ser “chuteros”, como se denomina habitualmente a quienes trasladan vehículos por pasos fronterizos no habilitados en ese sector.

El automóvil recuperado corresponde a un Nissan Serena, tipo station wagon, que no mantenía documentación al momento del procedimiento.

Posteriormente, personal policial se trasladó hasta el domicilio del propietario del vehículo, quien manifestó haberlo vendido. Por instrucción de la Fiscalía, ambos detenidos pasaron a control de detención durante la jornada de este domingo.