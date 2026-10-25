¿Habrá un nuevo pago este 2026 del Bono Logro Escolar?

25 oct. 2026 - 21:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio económico destinado a estudiantes de enseñanza básica y media que pertenecen a familias vulnerables y que destacan por su rendimiento académico.

El aporte forma parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y no requiere postulación, ya que se entrega a quienes cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Está dirigido a estudiantes menores de 24 años, desde quinto básico hasta cuarto medio, que se encuentren dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción y cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena.

¿Habrá un nuevo pago del Bono Logro Escolar este 2026?

El beneficio correspondiente a este año se entregó el pasado 14 de septiembre de 2026. Por lo tanto, no está contemplado un nuevo pago durante lo que resta del año.

¿Cuáles son los montos del beneficio?

El Bono Logro Escolar contempla dos tramos, según el rendimiento académico de los estudiantes:

$85.057: para quienes se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para quienes se encuentren dentro del de su promoción. $51.036: para quienes estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

El monto total que recibe cada familia dependerá de la cantidad de estudiantes que cumplan con los requisitos y del tramo correspondiente a cada uno.

Por ejemplo, si una familia tiene dos estudiantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá un total de $221.150.

El bono es compatible con otras transferencias y subsidios estatales, por lo que su pago puede aparecer junto con otros aportes que recibe el grupo familiar.

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