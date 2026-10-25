Rescatan a tres personas lesionadas en el cerro El Carbón: una sufrió fractura

25 oct. 2026 - 20:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de rescate se desarrolló la tarde de este domingo en el cerro El Carbón, en la comuna de Vitacura, luego de que tres personas resultaran lesionadas mientras realizaban trekking y no pudieran descender por sus propios medios.

La emergencia se reportó cerca de las 16:00 horas, cuando personal de Socorro Andino solicitó apoyo de Bomberos para rescatar a una persona que se encontraba lesionada en la cumbre del cerro. Sin embargo, durante el desarrollo del procedimiento, los equipos se encontraron con otras dos personas que también necesitaban ayuda.

Según los antecedentes entregados por Bomberos, dos de los afectados presentaban lesiones óseas, principalmente en los tobillos, mientras que una tercera persona sufría dolencias musculares que le impedían bajar por sus propios medios.

Uno de los lesionados sufrió una fractura y, de acuerdo con el reporte entregado durante la emergencia, los equipos habían logrado rescatar a una persona y trasladarla a un centro asistencial, mientras continuaban las labores para evacuar a las otras dos.

En el operativo participaron Bomberos de Santiago, Socorro Andino, personal del SAMU, Carabineros y equipos municipales. Para llegar hasta los afectados, los rescatistas debieron avanzar cerca de una hora y media por el sendero y utilizar camillas para trasladarlos hasta un punto accesible para los vehículos de emergencia.

La disminución de la luz durante la tarde obligó a los equipos a trabajar con mayor precaución, especialmente en sectores resbaladizos. No obstante, según informó el equipo en terreno, esta condición no había dificultado mayormente las labores de rescate.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el acceso al cerro El Carbón se mantenía cerrado. La emergencia volvió a poner atención en las medidas de seguridad necesarias para realizar trekking, como utilizar calzado adecuado y llevar suficiente hidratación.