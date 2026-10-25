Lula da Silva se impone a Flávio Bolsonaro y es reelegido presidente de Brasil

25 oct. 2026 - 21:14 hrs.

¿Qué pasó?

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro, en una estrecha disputa que definió el futuro político del país sudamericano.

Con el 99.75% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,75% de los votos, frente al 48,25% alcanzado por Bolsonaro, según los resultados del conteo electoral.

Con este triunfo, Lula comenzará su cuarto mandato presidencial no consecutivo, luego de gobernar Brasil entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.

El resultado contradice los pronósticos de las encuestas previas a la elección, que daban una ventaja numérica a Flávio Bolsonaro, aunque los sondeos mostraban una disputa estrecha entre ambos candidatos.

Lula, representante del Partido de los Trabajadores (PT), se mantendrá al frente del Gobierno brasileño durante el próximo período presidencial.