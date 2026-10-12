Intensa búsqueda de tres adolescentes extraviados en el cerro El Carbón de la comuna de Vitacura

12 oct. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros está realizando un operativo de rescate debido a tres adolescentes de 15 años que se extraviaron en el cerro El Carbón, ubicado en el límite de las comunas de Vitacura y Huechuraba.

Adolescentes extraviados en el cerro El Carbón

El periodista de Meganoticias, Juan Carlos Araya, explicó que los tres menores de la comuna de Quilicura habrían ingresado por el cerro Manquehue a eso de las nueve de la mañana y que por las condiciones climáticas se habrían desorientado.

Fue luego de esto cuando uno de ellos llama por teléfono a su pareja, quien le entrega la información a la madre de uno de los menores, la que finalmente dio el aviso a Carabineros.

El reportero de Mega indicó que conversó con la madre de uno de los menores fuera de cámara, quien estaría "indignada" porque no sabía que su hijo estaba en el cerro junto a dos amigos, ya que le había dicho que iría a la casa de su pareja.

La policía uniformada informó que "familiares mantienen contacto telefónico con los adolescentes, los que aseguran no estar lesionados, solo perdidos".

De acuerdo a Araya, personal del GOPE subió al cerro hace aproximadamente una hora y se espera que, tras ubicar a los menores, su descenso tarde igualmente cerca de una hora.

Tras bajar del cerro, los adolescentes serán llevados a un centro asistencial para constatar lesiones, ya que al parecer no contaban con la indumentaria necesaria para la excursión y habrían pasado mucho frío durante el día y tendrían "un poco de hipotermia".

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