Papa León XIV será hospitalizado este martes para ser operado de nódulo pulmonar

12 oct. 2026 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Papa León XIV será hospitalizado el martes antes del mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo en el pulmón, informó este lunes el Vaticano, sin precisar si la cirugía tendrá lugar ese mismo día.

León XIV será hospitalizado el martes

Tras 17 meses de pontificado a un ritmo frenético, el santo padre anunció el domingo que será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, detectado "en una fase muy temprana".

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o lesión en el tejido del pulmón, que usualmente se detecta mediante un examen de imagen torácica.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", dijo el domingo el pontífice, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

León XIV precisó que el nódulo, identificado durante unas revisiones recientes, "está bien localizado".

La cirugía se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli, el hospital más grande de Roma, donde reciben atención médica los sumos pontífices desde Juan Pablo II.

El Vaticano anunció el lunes que quedan canceladas todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

Papa podrá realizar gira a Latinoamérica

Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que la convalecencia durará aproximadamente una semana, lo que permitiría a León XIV partir a su gira por América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 17 de noviembre.

Es el primer susto médico para el papa León XIV, quien goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte. El santo padre es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura.

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