Papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón "en los próximos días"

11 oct. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

El papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica "en los próximos días" para extirpar un nódulo "localizado en el pulmón" que se ha detectado "en un estadio muy temprano".

"Los médicos consideran oportuno operar y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para retirarlo", añadió el papa, de 71 años, al término de la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro.

"La intervención ya está programada para los próximos días", añadió el jefe de la Iglesia católica.

El nódulo pulmonar se ha identificado durante una revisión médica reciente, pero se encuentra "en un estado muy temprano" y "bien localizado".

Según un portavoz del Vaticano, el papa será operado en los primeros días de la semana que viene y se prevé que esté hospitalizado "aproximadamente una semana".

La intervención quirúrgica debería celebrarse en el hospital romano Gemelli, que acoge habitualmente a los papas desde Juan Pablo II.

El papa León XIV tiene previsto viajar en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.