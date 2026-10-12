"Las personas están haciendo caso": Alcaldesa de Las Condes tras llamado a evacuación por nuevo sistema frontal

12 oct. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, se refirió en la presente jornada al llamado de evacuación que se determinó para su comuna, especialmente en los sectores donde ocurrió el aluvión del pasado jueves, tras el nuevo sistema frontal que ingresó a la zona central del país.

La edil agradeció a sus vecinos, hizo un llamado a seguir instrucciones de la autoridad y sobre todo pidió que los que sigan en sus casas tomen medidas de seguridad.

"Que las personas suban a los segundos pisos"

"La indicación de la delegación presidencial era que la evacuación fuera a las 15:00 horas, porque un nuevo pulso importante será entre 3 y 6 de la tarde", dijo para comenzar.

Agregó que "como recomendación, como medida preventiva, es que las personas suban a los segundos pisos de sus casas. Llevar alimentos y agua, y quedarse ahí... Lo importante es que nadie transite por las calles".

San Martín también recordó que "por información de Sernageomin, más indicaciones meteorológicas, se podrían dar las condiciones del jueves 8, cuando fue el aluvión. Es importante tomar medidas de precaución".

"Quiero dar las gracias porque las personas están haciendo caso. Algunas que estaban caminando las retiramos y otras han sido evacuadas en buses eléctricos de la municipalidad... Reitero, pido hacer caso a la autoridad; en este caso lidera la delegación presidencial", prosiguió la alcaldesa.

Consultada por algunos comercios minoristas que seguían abiertos en la zona en cuestión, sostuvo que "el Ministerio del Trabajo debe hacer su labor. En locales comerciales, les recordamos la prohibición de circulación, pero el ideal es que nadie esté trabajando".

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