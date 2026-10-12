Delegado presidencial llamó a evacuar viviendas con pérdida total en Las Condes ante nuevo sistema frontal: "Pido comprensión"

12 oct. 2026 - 13:33 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el pronóstico de lluvias para esta jornada y el aumento de la alerta por remoción en masa en San Carlos de Apoquindo, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de las viviendas que resultaron dañadas por el aluvión del jueves pasado en Las Condes.

El delegado presidencial, Germán Codina, explicó que la medida busca resguardar a las personas ante la posibilidad de que se registre un nuevo episodio.

“Nosotros como gobierno estamos muy preocupados por la integridad y la vida de las personas”, sostuvo la autoridad, quien explicó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó durante la mañana la alerta de moderada a alta ante la posibilidad de que vuelva a producirse una remoción en masa en la quebrada.

Codina advirtió que uno de los dos colectores continúa obstruido por piedras de gran tamaño, lo que podría provocar un nuevo desborde. “Como va a estar obstruido, va a generar un rebalse”, explicó. Agregó que, al estar disponible solo el 50% de la capacidad de evacuación, el agua y el barro podrían volver a circular por la superficie.

El delegado también indicó que el periodo de mayor preocupación se esperaba entre las 15:00 y las 18:00 horas, debido a las características convectivas del sistema frontal. Por ello, llamó a las personas cuyas viviendas fueron directamente afectadas a salir preventivamente y evitar permanecer en los inmuebles mientras se desarrollen las precipitaciones.

“Si tuviéramos un episodio similar al de la semana pasada, el barro va a volver a ingresar en las viviendas”, advirtió Codina. Además, reconoció la dificultad que representa para las familias abandonar sus casas, especialmente cuando todavía trabajan en retirar el barro y limpiar los daños, pero insistió en que la prioridad es evitar que se expongan a un nuevo riesgo.

La autoridad también llamó a las familias con niños y adultos mayores que se encuentren dentro de la denominada "zona cero" a considerar una evacuación preventiva, incluso si sus viviendas no sufrieron daños directos. El perímetro comprende avenida La Plaza por el oriente, avenida El Alba por el norte, Quebrada Honda por el poniente y Vital Apoquindo.

“Por favor, no lo hagan en este momento”, pidió el delegado a quienes continuaban limpiando sus viviendas. Según explicó, la evacuación podría extenderse hasta cerca de las 21:00 horas, cuando se esperaba que las condiciones permitieran evaluar el retorno de los residentes. “Yo sé que esto genera mucha incomodidad; pido mucha comprensión”, concluyó, reiterando el llamado a colaborar con la medida preventiva.

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