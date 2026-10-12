Instalan sensor de telemetría en zona de aluvión ante llegada de nuevo sistema frontal

12 oct. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un sensor de telemetría fue instalado en el sector donde colapsó un colector en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, tras el aluvión que arrastró agua, barro y grandes piedras y escombros por las calles. El dispositivo permite monitorear en tiempo real el nivel del agua y emitir alertas ante cambios que podrían advertir sobre una situación de riesgo.

El equipo, desarrollado por la empresa Capta Hidro, cuenta con un radar que emite ondas electromagnéticas para medir la distancia entre el sensor y la superficie del agua.

Con esa información, se puede observar cómo varía el nivel del caudal durante las 24 horas del día.

¿Qué se dijo?

“De esta manera, nosotros podemos alertar en tiempo real a todos los organismos de emergencia o a cualquiera que necesite la información”, explicó el CEO de la empresa.

El dispositivo transmite los datos mediante redes móviles y puede enviar notificaciones por WhatsApp, SMS y correo electrónico cuando detecta anomalías, considerando también información de pluviometría.

Según explicó el representante de Capta Hidro, si el sensor hubiera estado instalado en el lugar antes del aluvión, habría podido detectar el cambio repentino en el nivel de la quebrada y generar una alerta para facilitar una eventual evacuación.

Sin embargo, precisó que el tiempo de anticipación depende de cada situación y que podría haber sido de varios minutos o incluso horas.

Delegado presidencial llama a evacuar viviendas

Germán Codina, delegado presidencial de la región Metropolitana, hizo un llamado a los residentes y voluntarios que están en el sector de San Carlos de Apoquindo, misma zona del aluvión que se vivió el jueves pasado. "Somos muy claros en señalar a todos los voluntarios que hoy solo se puede trabajar hasta las 15 horas", dijo.

Enseguida añadió que “sabemos que viene un sistema frontal de condiciones similares al que tuvimos la semana pasada. Además, Sernageomin, durante la mañana de hoy, elevó la alerta de la posibilidad de remoción en masa, que antes era moderada y ahora es de una alta probabilidad".

Finalmente, dijo a la periodista de Meganoticias, Darynka Marcic, que solicitamos "una evacuación no masiva de todas las viviendas que sufrieron pérdida total desde las 13:00 horas en adelante. Son cerca de 70 viviendas... Las personas trabajan en limpieza, pero eso no puede ser, porque está en riesgo su integridad y la de los suyos. Pulso fuerte será entre 15 y 18 horas. Reiteramos este llamado a evacuar".

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