Crimen de estudiante de 17 años en Copiapó: Detienen a dos imputados por homicidio tras riña escolar

20 oct. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Atacama y Carabineros confirmaron la detención de dos imputados por su presunta responsabilidad en el homicidio de un estudiante de 17 años del Liceo Cervantino de Copiapó, ocurrido la tarde del lunes tras una riña en la vía pública, luego del término de la jornada escolar.

Según informó el Ministerio Público, la víctima llegó en estado grave al servicio de urgencia del Hospital Regional de Copiapó, luego de recibir una estocada en el tórax. Pese a la atención médica, se confirmó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Sistema de Análisis Criminal (SAC), Sebastián Coya González, quien instruyó diligencias a la Sección OS-9 de Carabineros. El trabajo permitió identificar a los presuntos involucrados y concretar la detención de un adulto y un menor de edad.

Detenidos fueron identificados en menos de cinco horas

El jefe subrogante de la Prefectura de Carabineros, teniente coronel Felipe Hernández, indicó que las detenciones se realizaron en menos de cinco horas desde ocurrido el homicidio, mediante un trabajo coordinado entre el OS-9 de Atacama, la Unidad SAC y el Equipo ECOH de la Fiscalía.

Entre las diligencias desarrolladas se encuentran el análisis de registros audiovisuales, la toma de declaraciones a testigos y la recopilación de información desde fuentes abiertas. Estos antecedentes permitieron reconstruir la dinámica de los hechos e individualizar a los presuntos responsables.

Posteriormente, ambos imputados fueron ubicados en un inmueble de la comuna, donde se concretaron sus detenciones previa autorización judicial de entrada y registro.

Fiscalía formalizará la investigación este martes

El fiscal Sebastián Coya señaló que se mantiene bajo reserva la información relacionada con el contexto y la dinámica del crimen, con el objetivo de no afectar las últimas diligencias investigativas.

Los dos detenidos serán presentados durante este martes ante el Juzgado de Garantía de Copiapó. En la audiencia, la Fiscalía formalizará la investigación, comunicará los cargos correspondientes y solicitará las medidas cautelares que estime pertinentes.

Además, el persecutor descartó versiones sobre la existencia de otras personas con lesiones graves producto de la riña.

Mineduc entrega condolencias a la familia y comunidad educativa

Tras conocerse el fallecimiento del estudiante, el Ministerio de Educación expresó sus condolencias a la familia y a la comunidad del Liceo Cervantino de Copiapó.

A través de su cuenta de X, la cartera de educación señaló: “Tras el doloroso fallecimiento de un estudiante del Liceo Cervantino de Copiapó, desde el Ministerio de Educación nos comunicamos con el establecimiento y comprometimos nuestro apoyo en lo que requieran”.

En el mismo comunicado, el ministerio agregó: “Lamentamos profundamente estos hechos y acompañamos a la familia y a la comunidad en este triste momento”.