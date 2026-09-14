Fuga de condenado por homicidio en Copiapó: Gendarmería descarta participación de funcionarios

14 sept. 2026 - 07:26 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, Gendarmería de Chile descartó categóricamente la participación de personal de la institución en la fuga de Néstor Jair Quiñones Hernández, condenado por homicidio en Copiapó.

A través de un comunicado, el organismo aclaró que la evasión ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando el condenado contaba con autorización judicial para participar en un bautizo de carácter familiar.

Desde Gendarmería señalaron que “la funcionaria con la que Quiñones Hernández estaría involucrada sentimentalmente no corresponde a personal de Gendarmería de Chile”.

La aclaración de la institución se produce luego de que la Fiscalía Regional de Atacama entregara nuevos antecedentes durante la formalización de personas investigadas por su presunta participación en la evasión.

En esa audiencia, el Ministerio Público señaló que Quiñones habría mantenido una relación sentimental con una mujer vinculada al recinto donde permanecía privado de libertad. Según los antecedentes expuestos, al momento de la fuga, ella se encontraba suspendida de sus funciones debido a un sumario administrativo.

La Fiscalía indicó que la mujer habría mantenido comunicación con el condenado y que posteriormente habría realizado gestiones que buscaban facilitar su traslado hacia el norte del país.

El organismo enfatizó que, si bien existen personas formalizadas y su participación es materia de investigación por parte del Ministerio Público, estas “no corresponden a funcionarios de la institución penitenciaria”