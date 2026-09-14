¿Cuánta carne comprar para el asado de Fiestas Patrias? La fórmula exacta por persona y el cálculo para 10 adultos

14 sept. 2026 - 07:15 hrs.

Las Fiestas Patrias transforman a la parrilla en el centro de reunión indiscutido de los hogares chilenos. Entre amigos y familia, organizar las compras con anticipación es fundamental no solo para asegurar un buen asado, sino también para cuidar el bolsillo.

Uno de los dilemas más habituales al momento de cotizar es calcular las cantidades exactas de carne para que nadie se quede con hambre, evitando al mismo tiempo el desperdicio de comida. Considerar el número de comensales, las edades y los acompañamientos marca la diferencia en el presupuesto final.

¿Cuánta carne se calcula por persona para un asado?

Al momento de armar el presupuesto parrillero, los expertos recomiendan distinguir entre adultos y niños:

Adultos: La porción de referencia va entre 350 y 400 gramos de carne cruda por persona, considerando que el asado incluirá ensaladas, papas u otros acompañamientos.

La porción de referencia va entre por persona, considerando que el asado incluirá ensaladas, papas u otros acompañamientos. Niños: La porción sugerida se reduce a un rango de 150 a 250 gramos, dependiendo de su edad y apetito.

¿Cuánta carne comprar para un grupo de 10 adultos?

Si la reunión contempla a 10 personas adultas, la recomendación general es adquirir entre 3,5 y 4 kilos de carne cruda en total, siempre contemplando guarniciones.

Un aspecto clave a tener en cuenta es la variedad de la parrilla: si se incorporan otras proteínas como longanizas, pollo o cortes de cerdo, se puede disminuir proporcionalmente la cantidad de vacuno por invitado.

La recomendación clave para ahorrar y asegurar stock

Frente a la alta demanda que experimentan las carnicerías en los días previos al 18 de septiembre, la planificación anticipada resulta decisiva.

“Adelantar las compras y congelar siempre es una buena recomendación para comprar con comodidad y disponer de todos los cortes existentes, especialmente porque los cortes parrilleros suelen tener una alta demanda a medida que se aproxima el 18”, explicó Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne.

Para quienes buscan una cifra a la medida de su celebración, Doña Carne habilitó una calculadora virtual de asados, donde es posible ingresar la cantidad exacta de invitados y tipos de carne a consumir.

“La mejor parrilla no necesariamente es la que tiene los cortes más caros. Una compra bien planificada, con las cantidades adecuadas y una combinación inteligente de cortes, permite disfrutar de una buena celebración, aprovechar mejor cada producto y cuidar el presupuesto familiar”, concluyó Martínez.

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