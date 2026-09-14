Fondas en Parque O'Higgins: revisa los artistas, horarios y precios de entradas para cada día

14 sept. 2026 - 08:12 hrs.

Las Fiestas Patrias tendrán uno de sus principales puntos de encuentro en el Parque O’Higgins con La Gran Fonda de Chile, celebración que se realizará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

El evento contará con cuatro jornadas de música en vivo, gastronomía y tradiciones chilenas, además de una programación que reunirá a artistas de distintos estilos.

La propuesta también contempla un Cuecódromo durante los cuatro días, sumando un espacio dedicado al baile tradicional dentro de la celebración.

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Artistas destacados por día

El jueves 17 la programación estará encabezada por Santa Feria, Los Viking 5 y Sinaka. Será la jornada inaugural de la fonda, que abrirá sus puertas a las 12:00 horas y se extenderá hasta las 02:00.

El viernes 18 será el turno de Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas, quienes estarán a cargo de la música durante la segunda jornada del evento.

Para el sábado 19, el escenario principal recibirá a Zúmbale Primo, Young Cister y Leo Rey, en una jornada que también comenzará a las 12:00 y finalizará a las 02:00.

El domingo 20 llegará el cierre de la celebración con Los Jaivas, Cachureos y Los Sudakas, completando la programación musical anunciada para las cuatro jornadas.

Horarios y entradas

En cuanto a los horarios, las cuatro jornadas tendrán funcionamiento desde las 12:00 hasta las 02:00 horas, por lo que el público podrá permanecer durante gran parte del día y la noche en el recinto.

Respecto de los precios, actualmente la entrada general tiene un valor de $14.950 por jornada. Para niños de 6 a 12 años y adultos mayores de 65 años, el ticket cuesta $11.500. Los valores incluyen el cargo por servicio.

También existe la posibilidad de adquirir estacionamiento anticipado para cualquiera de las cuatro jornadas, con un valor de $13.800.

Las entradas se pueden comprar de manera online a través de Ticketplus. La plataforma permite seleccionar la jornada a la que se desea asistir y realizar la compra correspondiente.

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