Compañero de colegio confesó haberle disparado: ¿Qué se sabe del crimen del joven desaparecido en Maipú?

25 oct. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer sábado, la familia de Benjamín Galdámez confirmó que el joven de 19 años habría sido asesinado por el único detenido hasta ahora tras su desaparición el pasado martes 20 de octubre en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe del crimen del joven desaparecido?

Tras conocerse esa primera información, la fiscal Yasne Pastén informó públicamente sobre la detención de un joven de 20 años por parte de la PDI, quien sería la última persona que estuvo con Benjamín y quien reconoció haberle disparado.

"Yo le tomé declaración y, en definitiva, él ha confesado un delito de homicidio", dijo la persecutora antes de explicar que por ese motivo se solicitó una orden de detención más amplia en su contra.

"Él lo que confiesa es que él habría disparado a la víctima", agregó posteriormente la funcionaria de la Fiscalía Metropolitana Occidente al indicar que el móvil del crimen, que debe ser contrastado con la investigación, habría sido un problema ocurrido ese mismo día.

Por su parte, la subprefecta de la PDI, Tatiana García-Huidobro, explicó que ambos jóvenes mantenían una relación de amistad desde hace años.

"Fueron compañeros de curso en su época escolar. Existe ahí todavía por establecer qué motiva el homicidio de este joven desaparecido", sostuvo la detective.

De acuerdo a los antecedentes del caso, Benjamín fue visto por última vez el martes tras haber visitado a un amigo en el sector de Casas de Lo Espejo.

Luego de esto, el joven estaba esperando un auto solicitado por aplicación cuando habría sido abordado por el detenido.

La investigación señala que el crimen se habría producido en un sitio eriazo cercano al Zanjón de la Aguada, curso de agua en donde se sospecha habría caído el cuerpo de la víctima.

Pese a la oposición de la defensa, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de ampliar por tres días la detención del sospechoso.

Entre los motivos de esta decisión se encuentra la necesidad de realizar mayores diligencias, como el análisis del tráfico telefónico y georreferenciación de los celulares de Benjamín y el detenido, además de un rastreo del Zanjón de la Aguada.

De hecho, la subprefecta García-Huidobro explicó que, por las intensas lluvias de ese día en Maipú, el cuerpo de Benjamín Galdámez pudo haber sido arrastrado por varios kilómetros, llegando incluso al cauce del río Mapocho.

Todo sobre Policial