Kast reúne a ministros para definir ingreso de Chile a coalición contra el crimen organizado impulsada por Trump

25 oct. 2026 - 19:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabeza este domingo una reunión con integrantes de su gabinete para analizar el posible ingreso de Chile a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El encuentro se realiza desde las 19:00 horas en el Palacio de La Moneda, en medio del debate al interior del oficialismo sobre el nivel de participación que debería tener el país en esta alianza internacional.

A la cita asisten el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Defensa, Fernando Barros; y el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau.

También participa el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien asumió recientemente el cargo.

La reunión se desarrolla a pocos días del tercer encuentro de los países adherentes a la A3C, previsto para esta semana en República Dominicana, instancia que ha acelerado las conversaciones sobre la posición que adoptará Chile.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha confirmado si buscará incorporarse como miembro pleno de la coalición o si optará por una participación limitada, mientras evalúa las implicancias operativas de la iniciativa.

La posibilidad de que Chile participe únicamente en calidad de observador ha generado reparos entre partidos oficialistas, cuyos dirigentes han solicitado una incorporación más activa a los mecanismos internacionales de cooperación contra el crimen organizado.

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