CDE presenta tercera querella vinculada a abogado por testigos falsos: Víctima de prisión política desconoció firma en mandato

16 oct. 2026 - 12:35 hrs.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una tercera querella vinculada al abogado Francisco Amigo, investigado por la Fiscalía por su presunta participación en la presentación de falsos testigos en causas de derechos humanos. Esta vez, la acción apunta a esclarecer una eventual falsificación de un mandato judicial utilizado para demandar al Fisco en representación de una víctima de prisión política y tortura.

Según la querella, a la que tuvo acceso Mega Investiga, en julio de 2024 Amigo presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas en nombre de Reinaldo Lafuente Araya, de 92 años, reconocido en el Informe Valech, quien fue torturado en 1973 y estuvo recluido en isla Dawson.

Para acreditar que podía representarlo, el abogado acompañó un mandato judicial fechado el 14 de junio de 2022, otorgado supuestamente ante el notario público interino de Iquique, Felipe Jopia Navarro.

Sin embargo, Lafuente posteriormente revocó ese mandato y desconoció haber contratado al abogado. “El mencionado abogado jamás ha sido mi abogado patrocinante; de hecho, nunca he sostenido conversación alguna con él”, señaló ante el tribunal.

De acuerdo con la acción del CDE, Lafuente terminó desistiendo de la demanda contra el Estado, “alegando no haber autorizado jamás la presentación de dicha demanda”.

La querella fue presentada el 20 de agosto por falsificación de instrumento público y delito imprudente de falsedad documental de los notarios, contra todos quienes resulten responsables. Desde el organismo explicaron que todavía no se ha determinado quién habría realizado la falsificación.

El abogado procurador fiscal de Concepción del CDE, Georgy Schubert, señaló a Mega Investiga que los antecedentes apuntan a que el mandato presentado no habría sido suscrito por Lafuente y que su firma habría sido falsificada.

El documento incluye una comparación entre la firma del mandato cuestionado y la de otro que Lafuente otorgó posteriormente al abogado Víctor Rosas Vergara. “Del examen visual de las firmas contenidas en ambos mandatos —el desconocido por el demandante y aquel que este reconoce— se aprecian determinadas diferencias entre ellas”, sostiene la querella.





Para esclarecer los hechos, el CDE solicitó diligencias destinadas a obtener los antecedentes del caso que se encuentran en la notaría de Iquique. También pidió tomar declaración a Lafuente, a su abogado Víctor Rosas y a Francisco Amigo.

Esta acción se suma a las presentaciones anteriores del organismo relacionadas con el estudio jurídico de Amigo. Según informó Ex Ante, el CDE interpuso dos querellas contra presuntos falsos testigos que declararon en causas de derechos humanos, vinculadas a víctimas reconocidas en el Informe Valech y a hechos del estallido social. Además, amplió una de esas acciones contra el propio abogado.

Mega Investiga solicitó una versión a Francisco Amigo, quien optó por no dar declaraciones.