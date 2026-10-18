Sistema frontal con tormentas eléctricas: Así avanzará por la zona central dejando lluvias, truenos, granizos y vientos

18 oct. 2026 - 22:57 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, adelantó cómo avanzará el sistema frontal que ya está dejando las primeras tormentas eléctricas en la Región Metropolitana. De acuerdo a su pronóstico, con el correr de la semana se repetirán las intensas lluvias en varias regiones.

Tormentas eléctricas el lunes

La profesional explicó que este domingo comenzó con"precipitaciones aisladas y tormentas eléctricas, pero ya a medida que avance la noche va a ir menguando esta condición".

"Mañana (lunes) aún vamos a estar con precipitaciones durante la mañana, probablemente en algunos sectores, bien sectorizado durante la mañana en la Región Metropolitana, también en la región de Coquimbo", agregó.

Sin embargo, indicó que "por la tarde aumenta la inestabilidad y nuevamente tendríamos un panorama como este (el de hoy domingo), pero con un poco más de intensidad".

En el detalle, Aguilera indicó que desde las 15:00 horas del lunes "se abre la probabilidad" de tormentas eléctricas desde Coquimbo a O'Higgins, pero con una mayor intensidad en la RM.

"El peak es el día martes"

Pasada esta primera parte, Aguilera reiteró que, de acuerdo a las proyecciones del sistema frontal, "el día peak es el día martes", cuando "además de precipitaciones, vamos a estar acompañados por rachas de viento y muy fuertes".

Según el pronóstico, las rachas podrían llegar hasta los 80 km/h y, en los sectores altos, incluso podrían alcanzar los 90 km/h.

Al ser consultada si podría repetirse un fenómeno como el del pasado martes en Santiago, la profesional de Megatiempo indicó que efectivamente "es muy probable que pueda suceder una situación parecida".

La razón de esto es "porque se ve mucha intensidad con respecto a la lluvia en cortos períodos de tiempo, no tan solo en la Región Metropolitana, sino también en la región de Coquimbo".

En cuanto a los montos de precipitación, estos llegarían entre martes y miércoles a un rango de entre 25 y 40 milímetros; sin embargo, la preocupación no es dicha cantidad, sino el hecho de que se acumularán "en pocas horas".

Las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins podrían tener estos "pulsos intensos de precipitación", los que durante la noche del martes y la madrugada del miércoles se trasladarían al Maule y parte del Ñuble.

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