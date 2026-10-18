Hija de la actriz Luz Jiménez está entre los fallecidos en avalancha en Laguna del Inca

18 oct. 2026 - 23:36 hrs.

Magdalena Acuña Jiménez, hija de la reconocida actriz Luz Jiménez, falleció a los 56 años en una avalancha que sorprendió a un grupo de montañistas en las inmediaciones de la Laguna del Inca, cerca del centro de esquí Portillo, en la región de Valparaíso.

Su muerte se conoció pocos días después de que su madre recibiera un reconocimiento por su trayectoria en los Premios Cordillera 2026, instancia en la que dedicó emotivas palabras a sus cuatro hijas.

Luz Jiménez dedicó su reconocimiento a sus cuatro hijas

Durante la ceremonia realizada este jueves, la actriz destacó el lugar que ocupan sus hijas en su vida. “Mis cuatro hijas, que juntas con la actuación es lo que más quiero”, expresó al recibir el premio.

La intérprete también manifestó su emoción por el reconocimiento y recordó su trayectoria artística. “Lo que más amo, a mis cuatro hijas y a la actuación. He sido muy feliz, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien, es un premio a mi vida, a ser feliz”, señaló.

Avalancha dejó tres víctimas fatales

La emergencia ocurrió durante la tarde de este sábado en la cordillera de la región de Valparaíso. Además de Magdalena Acuña Jiménez, entre las víctimas fatales se encuentra Rodrigo Peña Troncoso.

En un primer momento, información preliminar de Carabineros apuntó a que cuatro personas habían muerto producto del desprendimiento de nieve. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el balance era de tres fallecidos y cuatro lesionados.

Las autoridades continuaban trabajando para establecer la identidad de la tercera víctima fatal y esclarecer las circunstancias en que se produjo la avalancha.