Ante posibilidad de nuevas avalanchas: Suspenden hasta el jueves búsqueda del último desaparecido en Laguna del Inca
- Por Nicolás Díaz | Aton
¿Qué pasó?
La posibilidad de que se registren nuevos desprendimientos de nieve obligó a detener las labores destinadas a recuperar el cuerpo de la tercera víctima de la avalancha ocurrida el sábado en el sector de la Laguna del Inca, en la región de Valparaíso.
Búsqueda suspendida hasta el jueves
Pese al despliegue de equipos especializados por tierra y bajo el agua, las condiciones meteorológicas y la inestabilidad del terreno impidieron continuar con el operativo sin poner en riesgo a los rescatistas.
La decisión fue confirmada por el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicó que las tareas serán retomadas el jueves 22 de octubre, una vez que existan condiciones de seguridad que permitan el regreso de los equipos de emergencia.Ir a la siguiente nota
La tragedia se produjo alrededor de las 14:45 horas del sábado, cuando un grupo de montañistas que ascendía por un sendero hacia la cima de Los Tres Hermanos fue alcanzado por una avalancha.
El desprendimiento dejó tres personas fallecidas, todas integrantes del Pamir Andino Club. Durante las labores desarrolladas hasta este domingo se logró recuperar dos de los cuerpos, mientras que la búsqueda de la tercera víctima continúa pendiente.
Los equipos realizaron rastreos terrestres y subacuáticos, considerando que una de las hipótesis es que el cuerpo de la persona desaparecida pudo haber terminado en las profundidades de la Laguna del Inca.
Sin embargo, las nuevas avalanchas registradas durante la mañana y las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días llevaron a las autoridades a suspender temporalmente los trabajos.
Decisión fue informada a los familiares
El delegado Millones explicó que la determinación fue adoptada en coordinación con las instituciones que participan en las labores de búsqueda, priorizando la seguridad de los funcionarios desplegados en el lugar.
"Nosotros hemos optado, con las fuerzas policiales, con Armada y con el Ejército, retomar las faenas el día jueves. Se va a hacer campamento el día miércoles de la noche", señaló.
La autoridad regional indicó que la decisión fue informada a los familiares de la persona desaparecida y que se mantiene el contacto con el club de montañismo al que pertenecían las víctimas.
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