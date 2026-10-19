Temblor se registra en la zona central: Revisa el epicentro y su magnitud

19 oct. 2026 - 20:49 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este lunes, a las 20:37 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 24 km al oeste de Pichidangui, en el límite entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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