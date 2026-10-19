Temblor sacude al norte del país: Revisa la magnitud del sismo

19 oct. 2026 - 04:47 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:33 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 66 kilómetros al sureste de Socaire, a 202 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.