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Temblor sacude al norte del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:33 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 66 kilómetros al sureste de Socaire, a 202 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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