Temblor afecta al norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

20 oct. 2026 - 01:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes se registró un sismo de magnitud 3,8 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:24 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 76 kilómetros al sureste de Socaire, a 207 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.