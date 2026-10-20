No fue un tornado: Meteorología aclara qué fenómeno provocó vientos y daños en Estación Central

20 oct. 2026 - 02:53 hrs.

¿Qué pasó?

Los fuertes vientos que afectaron a Estación Central el martes 13 de octubre dejaron árboles caídos, ramas desprendidas y daños en techumbres. Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de que se tratara de un tornado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) aclaró que el fenómeno tuvo otro origen.

Tras una inspección en terreno y el análisis de antecedentes meteorológicos y registros audiovisuales, especialistas de MeteoChile concluyeron que lo ocurrido en el Terminal Alameda correspondió a un gustnado.

La evaluación de Meteorología

“Tras la evaluación preliminar que identificó el evento como un posible tornado EF0, especialistas de Meteorología realizaron una inspección en terreno y analizaron los antecedentes meteorológicos y registros audiovisuales”, informó la entidad en su cuenta de X.

“El estudio concluyó que el fenómeno registrado, el 13 de octubre de 2026, en el terminal de buses Alameda correspondió a un ‘gustnado’, un remolino de viento asociado a las fuertes ráfagas que se generan durante una tormenta”, agregó.

¿Qué es un gustnado y en qué se diferencia de un tornado?

Un gustnado es un remolino que se forma cerca del suelo, asociado a las ráfagas de viento de una tormenta. A diferencia de un tornado, no mantiene una conexión vertical continua con la base de la nube.

Este fenómeno puede producirse cuando el aire frío desciende desde las nubes y se desplaza horizontalmente al llegar a la superficie, generando ráfagas capaces de dañar árboles y estructuras.

Los daños que dejaron los fuertes vientos

En el Terminal Alameda, las afectaciones se concentraron en la cubierta de policarbonato de una estructura metálica. En otros sectores de Estación Central, las calles San José y Plaza Estrella registraron una mayor concentración de árboles caídos.

Según los testimonios recopilados, la ventolera se prolongó durante al menos 10 minutos.

Los registros de la estación Quinta Normal mostraron que entre las 16:17 y las 17:17 horas cayeron 12,2 milímetros de lluvia. La intensidad máxima de las precipitaciones llegó a una tasa equivalente a 72 milímetros por hora.

Durante el evento, además, la temperatura descendió cerca de 10 °C. Según la DMC, esta variación fue consistente con el paso de un frente de ráfaga.