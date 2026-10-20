Muere a los 42 años Kyle Kennedy, sobrina nieta del expresidente de EEUU: Debió enfrentar la pérdida de su hija

20 oct. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

La llamada “maldición Kennedy” vuelve a instalarse en la conversación pública tras la muerte de Kyle Kennedy, nieta del senador Robert F. Kennedy y de Ethel Kennedy, quien falleció a los 42 años en su domicilio de Westwood, Massachusetts, Estados Unidos.

La noticia fue informada por TMZ, que detalló que el deceso ocurrió el 21 de septiembre, de acuerdo con una esquela publicada en Internet. Hasta ahora, no se han revelado la causa ni las circunstancias de su muerte.

Kyle era hija de Michael Kennedy, el sexto de los once hijos de Robert y Ethel, y de Victoria Denise Gifford, cuyo padre fue Frank Gifford, una leyenda de la NFL.

Tenía apenas 13 años cuando su padre murió, en la víspera de Año Nuevo de 1997, tras chocar contra un árbol mientras jugaba fútbol con esquís junto a otros integrantes de la familia Kennedy.

La vida de Kyle Kennedy

Tras graduarse de la Universidad de Georgetown, Kyle comenzó su carrera como docente en una escuela de bajos recursos a través del programa Teach For America. Posteriormente, obtuvo títulos de posgrado en la Universidad Pace y en Harvard.

Aunque mantuvo un perfil más bien privado, acaparó la atención en 2012, cuando su primo Conor Kennedy supuestamente se coló en la boda de Kyle junto a su entonces pareja, Taylor Swift. La cantante negó haberse infiltrado y sostuvo que había sido invitada, e incluso aseguró que Kyle le agradeció su presencia.

En los últimos años, Kyle también enfrentó duros momentos personales. Perdió a su hija Josie pocos días después de su nacimiento y, en 2020, sufrió una grave lesión medular que la dejó paralizada.

La llamada “maldición Kennedy”

Durante décadas, la expresión “maldición Kennedy” se ha utilizado para describir una serie de tragedias que han afectado a distintas generaciones de la familia.

Entre los casos más recordados están los asesinatos del presidente John F. Kennedy, en 1963, y de su hermano Robert F. Kennedy, en 1968. También figura la muerte de John F. Kennedy Jr., quien falleció a los 38 años en un accidente aéreo en 1999, junto a su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette.

En 2020, Maeve Kennedy McKean, nieta de Robert F. Kennedy, y su hijo Gideon desaparecieron mientras navegaban en una canoa en la bahía de Chesapeake. Sus cuerpos fueron recuperados días después.