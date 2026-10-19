EEUU emite orden de arresto contra Raúl Castro por incidente ocurrido en 1996

19 oct. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Casi tres décadas después del derribo de dos aviones civiles que dejó cuatro personas muertas, Raúl Castro vuelve a quedar en el centro de un caso judicial en Estados Unidos.

La Fiscalía de Florida anunció este lunes una orden de detención contra el expresidente cubano, de 95 años, por su presunta responsabilidad en el incidente ocurrido en 1996.

Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami. Entre las víctimas fatales había tres ciudadanos estadounidenses y un residente en Estados Unidos.

La orden fue obtenida por la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, junto con el Departamento de Policía de ese estado. Según anunció el propio Uthmeier, la medida acusa al exmandatario de "conspiración para cometer asesinato en primer grado".

El fiscal aseguró que Castro, quien ya había sido imputado por este caso en mayo, "ordenó el asesinato premeditado de cuatro ciudadanos de Florida a sangre fría". En esa declaración aludió a las víctimas Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

Asimismo, afirmó que las autoridades de Florida "nunca" dejarán de exigir responsabilidades por lo que calificó como una "conspiración comunista".

¿De qué acusan a Raúl Castro en Estados Unidos?

En sus declaraciones, la Fiscalía sostuvo que "los espías del régimen de Castro operaban en nuestras comunidades, pasaban información a La Habana y contribuyeron a que pilotos civiles se convirtieran en el blanco de los MiG (cazas) cubanos".

El organismo atribuyó al entonces ministro de Defensa y vicepresidente de Cuba la "decisión final en la cadena de mando que autorizó el derribo" de las dos aeronaves.

"Castro dio órdenes permanentes a los altos mandos militares: 'Bien, derríbenlos en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan la autoridad no deben consultar con nadie'", precisó la Fiscalía, aludiendo a una declaración jurada.

Las autoridades estadounidenses prevén presentar nuevos cargos contra el expresidente cubano por este caso. En mayo, Castro fue imputado junto con otras cinco personas por un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.

En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de muerte o cadena perpetua.

¿Qué era Hermanos al Rescate?

Hermanos al Rescate era una organización fundada en mayo de 1991 por José Basulto, un cubano exiliado y opositor al gobierno de la isla. Con sede en Miami, realizaba vuelos humanitarios a través del estrecho de Florida para buscar a migrantes cubanos en peligro.

Basulto se encontraba a bordo de uno de los aviones que logró escapar del incidente de 1996.

El derribo de las aeronaves fue reconocido por el entonces líder cubano Fidel Castro, quien argumentó que los aviones habían violado el espacio aéreo de Cuba.