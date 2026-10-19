Kylie Jenner debuta en el desfile de Victoria's Secret con un sostén avaluado en 50 millones de dólares

19 oct. 2026 - 08:11 hrs.

¿Qué pasó?

El desfile de moda de Victoria's Secret volvió a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en un evento que combinó glamour y presentaciones musicales, en un desfile marcado por elaborados diseños inspirados en pétalos de flores, copos de nieve y elementos metálicos.

Una de sus protagonistas fue Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, que hizo su esperado debut en la pasarela vistiendo el famoso Fantasy Bra, un sostén valorado en 50 millones de dólares.

La empresaria y celebrity también estuvo acompañada por su madre, Kris Jenner, y su pareja, el actor francés Timothée Chalamet.

Cómo fue el Victoria's Secret Fashion Show 2026

La apertura estuvo a cargo de Adriana Lima, una de las principales ángeles y uno de los rostros históricos de la marca.

En esta oportunidad, el evento contó con actuaciones musicales lideradas exclusivamente por mujeres. Entre las presentaciones que acompañaron el desfile, se contaron las de Tate McRae, Katseye y Megan Thee Stallion.

Este espectáculo, que se realiza desde 1995, ha recorrido ciudades como Londres, París, Shanghái y Cannes, y tuvo en Los Ángeles una parada poco frecuente, ya que, cuando se realiza en suelo estadounidense, suele llevarse a cabo en Nueva York.