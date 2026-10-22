Cierra icónica sanguchería de Barrio Bellavista tras 17 años: "Nos duele profundamente hacerlo"

22 oct. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una triste noticia remeció a los amantes de los sánguches en Santiago, luego de que un reconocido local anunciara su cierre después de 17 años de historia.

Hablamos de la sanguchería Ciudad Vieja, ubicada en el Barrio Bellavista, Providencia. La empresa dio a conocer la noticia en redes sociales, publicando un emotivo mensaje de despedida.

"Después de 17 años, nos toca cerrar las puertas de Ciudad Vieja. Y nos duele profundamente hacerlo", comenzó señalando la "cantina bar" en su cuenta de Instagram.

Una historia de éxito

El negocio abrió en 2009, cuando apostar por una sandwichería chilena era una idea que muchos cuestionaban. “Nos dijeron que estábamos locos", recordaron sobre sus inicios en Bellavista.

Su propuesta rescataba recetas tradicionales, como la mechada, el pescado frito, la lengua, los guisos y el cordero, llevándolos dentro de un pan.

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El éxito no tardó en llegar: según contaron, durante diez años disfrutaron de premios, reconocimiento de la prensa, filas de clientes y hasta una segunda sucursal en Vitacura.

Estallido social y pandemia

Sin embargo, el panorama cambió con el estallido social y la pandemia. Desde el local apuntaron al progresivo deterioro del barrio y cuestionaron la falta de una recuperación sostenida por las autoridades.

“Santiago está perdiendo identidad y patrimonio”, advirtieron, lamentando que la vida de barrio esté siendo desplazada por un modelo similar a un patio de comidas.

Pese a la tristeza por el cierre, Ciudad Vieja se despidió agradeciendo a sus clientes, trabajadores y amigos, aunque dejó abierta una pequeña esperanza: “Esperamos que este no sea el final de Ciudad Vieja”.