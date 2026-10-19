Encuentran muerta a adolescente de 16 años al interior de un cité en Independencia

19 oct. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una adolescente de 16 años, de nacionalidad dominicana, fue encontrada sin vida al interior de un cité ubicado en el sector de San Luis con Escanilla, en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El hallazgo movilizó a personal policial, que inició las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de la menor.

En el marco del procedimiento, los funcionarios lograron dar con el paradero de la madre de la adolescente, quien entregó antecedentes sobre las últimas horas en que tuvo contacto con su hija.

Madre entregó antecedentes sobre las últimas horas de la menor

De acuerdo con la información preliminar, la mujer indicó al personal policial que la adolescente había salido durante la noche anterior junto a unos amigos para asistir a una fiesta.

Sin embargo, según su relato, la menor no había regresado a su domicilio, antecedente que ahora forma parte de las primeras indagatorias para reconstruir sus últimos movimientos.

Se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos antecedentes sobre el procedimiento policial y las circunstancias del fallecimiento.