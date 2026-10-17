Pago del Bono de $30 mil por hijo en marzo: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debe estar la familia?

17 oct. 2026 - 19:00 hrs.

El bono de $30 mil por hijo es un aporte económico que se entregará por una sola vez a las familias que cumplan con los requisitos establecidos, considerando la edad de los niños y niñas y la situación socioeconómica del hogar.

El beneficio contempla un pago de $30.000 por cada niño o niña que cumpla las condiciones, sin necesidad de realizar una postulación.

Para acceder al aporte, la familia debe pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y tener niños o niñas de entre 0 y 13 años que cumplan con los criterios establecidos.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

Niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años y pertenezcan a hogares dentro del 80% más vulnerable del RSH.

Madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que al 1 de junio de 2026 pertenezcan al 80% de menores ingresos, según el RSH. En estos casos, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

Niños y niñas de hasta 13 años que estén bajo cuidado alternativo familiar, en familias de acogida, con familiares o con adultos de confianza. Para este grupo, la persona beneficiaria será quien tenga el cuidado legal al 1 de junio de 2026, sin exigencia de un porcentaje de vulnerabilidad.

¿Cómo consultar si te corresponde el beneficio?

Para saber si corresponde recibir el bono, se debe ingresar el RUN y la ClaveÚnica en el sitio web de consulta del Bono Niñez (AQUÍ).

Si el sistema indica que no corresponde el beneficio y la persona considera que cumple con los requisitos, podrá presentar un reclamo en la misma plataforma. El plazo será de 15 meses desde la publicación de la ley, el 4 de septiembre de 2026. El pago se realizará mediante CuentaRUT o, si corresponde un pago presencial, en una sucursal de BancoEstado.

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