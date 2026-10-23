Beneficio por años cotizados: ¿Desde qué edad se cobra?

23 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Los pensionados en Chile pueden acceder a distintas ayudas económicas que buscan mejorar sus ingresos durante la jubilación.

Uno de ellos es el Beneficio por Años Cotizados (BAC), un aporte mensual adicional que forma parte de las medidas de la Reforma de Pensiones.

Este beneficio está destinado a personas pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

¿Desde qué edad se puede cobrar el beneficio?

Según ChileAtiende, es necesario tener 65 años o más para acceder al aporte.

Los pagos comenzaron en enero de 2026 para todas las personas que ya estaban pensionadas y tenían 65 años o más al 30 de noviembre de 2025.

También el aporte llegó a quienes fueron cumpliendo los requisitos desde esa fecha, siempre que cumplan todas las demás condiciones establecidas en la ley.

En tanto, para aquellos que se pensionaron a partir de diciembre de 2025, el beneficio comenzó a entregarse una vez recibida su primera pensión e incluirá el retroactivo si corresponde.

Un mínimo de cotizaciones

Se exige un mínimo de cotizaciones previsionales: 10 años para las mujeres y 20 años para los hombres, bajo los requisitos vigentes.

El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un máximo de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de cotizaciones (300 meses).

Para las mujeres, el requisito de cotizaciones irá aumentando de manera gradual. A partir de enero de 2028, se exigirá un mínimo de 132 meses cotizados (11 años).

Luego, crecerá en 12 meses adicionales por cada 24 meses transcurridos, hasta llegar a los 180 meses (15 años) de cotización en 2036.

El beneficio se entrega automáticamente, por lo que no es necesario postular. Las personas que cumplen los requisitos pueden consultar si les corresponde mediante ChileAtiende.

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