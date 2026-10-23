Detienen a adolescente de 16 años que portaba una pistola de fogueo modificada en un liceo de San Miguel

23 oct. 2026 - 03:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una pistola de fogueo modificada para disparar munición real fue encontrada en la mochila de un estudiante de 16 años en un establecimiento educacional de San Miguel, Región Metropolitana. El arma tenía dos cartuchos intervenidos, cada uno con un proyectil de plomo.

La situación fue advertida durante la tarde, cuando desde el recinto educacional alertaron a Carabineros sobre la presencia de un arma en la mochila del adolescente. Según los antecedentes, esta se encontraba abierta, por lo que era posible ver el elemento en su interior.

Cómo era la pistola encontrada en el liceo

El teniente Crhistian Manquilef, de la 12ª Comisaría de San Miguel, explicó que el personal policial llegó al establecimiento tras recibir la información del encargado de convivencia escolar.

Al revisar el arma, los funcionarios comprobaron que se trataba de una pistola de fogueo marca BBM, modelo Bruni 92, calibre 9 milímetros, modificada para efectuar disparos. Además, mantenía un cargador y dos cartuchos intervenidos, cada uno con un proyectil.

Detienen al estudiante por infracción a la Ley de Control de Armas

El adolescente fue detenido en el mismo establecimiento por una presunta infracción a la Ley de Control de Armas. Según los antecedentes entregados por Carabineros, registraba antecedentes policiales, pero no mantenía causas vigentes.

“De esto, se incautó el arma y se dio cuenta a la Fiscalía. Se trataría de un menor de 16 años con antecedentes policiales”, agregó el funcionario.

Por instrucción del Ministerio Público, el joven quedó a disposición del primer control de detención. En tanto, la pistola y los cartuchos serán remitidos al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para los peritajes correspondientes.