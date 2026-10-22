Detienen a "El Bala Loca": Adolescente de 15 años fue sorprendido con una pistola y 16 municiones en San Joaquín

22 oct. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 15 años, apodado “El Bala Loca”, fue detenido por Carabineros en el sector de la Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, luego de ser sorprendido con una pistola y 16 municiones.

El menor, de nacionalidad ecuatoriana, es investigado por su presunta participación en otros procedimientos con disparos contra funcionarios policiales.

El procedimiento se registró durante un patrullaje preventivo realizado por personal de la 50ª Comisaría de San Joaquín. Según los antecedentes policiales, los funcionarios observaron a cuatro sujetos que salieron de un domicilio ubicado en calle Sánchez Colchero, portando bolsos cuyo contenido desconocían.

Al advertir la presencia de Carabineros, los individuos huyeron en distintas direcciones. Durante la situación, uno de los funcionarios reconoció a uno de ellos por su presunta participación en un hecho ocurrido durante el semestre anterior, en el que se habrían efectuado disparos contra personal policial en servicio.

Intentó deshacerse del arma en un local comercial

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el adolescente ingresó a un local comercial del sector e intentó deshacerse del arma que llevaba consigo.

Sin embargo, fue interceptado por los funcionarios, quienes realizaron un control de identidad preventivo y verificaron que portaba una pistola marca Bersa, modelo TPR 9T.

El arma mantenía su número de serie borrado y tenía un cargador con 16 cartuchos calibre 9 milímetros, por lo que el menor fue detenido por el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

Carabineros

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público

El adolescente, identificado por sus iniciales M.J.Y.S., también registra antecedentes por otros ilícitos, según los antecedentes policiales.

Finalmente, Carabineros informó que todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.