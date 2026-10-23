PDI desarticula banda que maniató a una familia durante violento robo en Lo Barnechea

23 oct. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tres sujetos fueron detenidos por su presunta participación en un violento robo ocurrido en agosto de 2026, cuando irrumpieron en una vivienda de Lo Barnechea, intimidaron a sus habitantes con armas de fuego y maniataron a los integrantes de la familia, incluidos menores de edad.

La investigación estuvo a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes lograron identificar a los presuntos responsables mediante un trabajo de análisis criminal, revisión de cámaras de seguridad y levantamiento de evidencia biológica.

El operativo culminó con la detención de los tres involucrados en las comunas de La Pintana y Lo Espejo. Durante los procedimientos, la policía incautó dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas y otras especies vinculadas al delito.

Así fue el violento robo en Lo Barnechea

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos ocurrieron en agosto de este año, cuando tres sujetos ingresaron a un domicilio de la comuna de Lo Barnechea.

Una vez en el lugar, los individuos intimidaron a los residentes con armas de fuego y maniataron a los integrantes de la familia, incluidos niños menores de edad. Posteriormente, sustrajeron diversas especies de valor y el vehículo de la propiedad, para luego escapar en dirección a la zona sur de Santiago.

Análisis criminal permitió identificar a los sospechosos

El jefe de la BIRO Oriente, subprefecto Nelson Plaza, destacó que el trabajo investigativo fue clave para establecer la identidad y participación de los imputados.

Las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencia biológica en el sitio del suceso, antecedentes que permitieron corroborar la presunta participación directa de los sospechosos. Con estos resultados, el viernes 16 de octubre los detectives ejecutaron tres órdenes de entrada y registro en domicilios ubicados en las comunas de La Pintana y Lo Espejo.

El procedimiento permitió detener a los tres presuntos integrantes de la banda, todos de nacionalidad chilena: dos adultos que registraban antecedentes policiales por robos violentos y un menor de edad que no mantenía antecedentes.

Incautaron más de $15 millones en efectivo

Durante el operativo, la PDI incautó $15.700.000 en dinero en efectivo, además de placas patentes, teléfonos celulares, llaves de automóviles, un reloj, joyas y diversas especies vinculadas a la investigación.

La detención de los tres sujetos permitió desarticular, según informó la policía, una banda investigada por robos con violencia en inmuebles del sector oriente de la capital, bajo la modalidad de retención de víctimas.