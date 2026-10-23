Hombre recibe disparo en una plaza en Puente Alto y sufre lesiones graves

23 oct. 2026 - 03:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre chileno resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la ingle mientras se encontraba en una plaza de Puente Alto.

Permanece internado en el Hospital Sótero del Río, fuera de riesgo vital, mientras buscan identificar al autor del ataque.

Víctima fue trasladada al Hospital Sótero del Río

El hecho ocurrió en una plaza ubicada en calle Pedro Lira. Según explicó el fiscal ECOH de la Región Metropolitana, Ernesto Navarro, un sujeto llegó al lugar con un arma de fuego y disparó contra el hombre.

Tras resultar herido, la víctima llegó al consultorio Karol Wojtyla. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada al Hospital Sótero del Río, hasta donde concurrieron equipos de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Navarro señaló que el hombre presenta lesiones graves, pero se encuentra fuera de riesgo vital. Además, indicó que esperan que evolucione favorablemente para que pueda prestar declaración.

“Se están realizando todas las diligencias pendientes para identificar al autor de este disparo. Habrían testigos en el lugar”, sostuvo Navarro.