Jaime Leyton anticipa los últimos chubascos en Santiago: ¿Cómo estará el tiempo este fin de semana?

23 oct. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, anticipó una jornada de temperaturas frescas y chubascos débiles para este viernes en Santiago, en medio de las precipitaciones que han afectado a la zona central durante los últimos días.

Sin embargo, las condiciones comenzarían a mejorar durante el fin de semana. Según el pronóstico, las precipitaciones llegarían a su fin este sábado, jornada en la que se descartan nuevos chubascos durante la tarde.

Además, se espera un descenso de las temperaturas durante la mañana del domingo, mientras que para los primeros días de la próxima semana no se anticipan nuevas precipitaciones en la capital.

Para este viernes, Jaime Leyton anticipó una jornada fresca en la capital, con la posibilidad de que se registren chubascos débiles. Pese a ello, las precipitaciones serían acotadas y el panorama comenzaría a cambiar durante las próximas horas, dando paso a condiciones más estables de cara al fin de semana.

El sábado terminarían las precipitaciones

Una de las principales novedades del pronóstico es que este sábado marcaría el fin de las precipitaciones en Santiago.

De acuerdo con lo anticipado por el meteorólogo, se descartan chubascos durante la tarde de esa jornada, por lo que las condiciones tenderían a mejorar tras varios días de inestabilidad.

Domingo con bajas temperaturas y una semana sin lluvias

Para la mañana del domingo se espera un descenso de las temperaturas, por lo que se recomienda considerar las condiciones frescas al comenzar el día.

En tanto, el pronóstico para la próxima semana apunta a un período sin precipitaciones, al menos hasta mediados de la semana.

De esta manera, y según lo anticipado por Jaime Leyton, los chubascos quedarían descartados para el resto del fin de semana en Santiago, dando paso a jornadas más estables, aunque con mañanas frías.